 سليمان فرنجية يسحب ترشحه لرئاسة الجمهورية ويدعم ترشيح قائد الجيش اللبناني - بوابة الشروق
الأربعاء 8 يناير 2025 8:42 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سليمان فرنجية يسحب ترشحه لرئاسة الجمهورية ويدعم ترشيح قائد الجيش اللبناني


نشر في: الأربعاء 8 يناير 2025 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يناير 2025 - 8:10 م

قرر السياسي اللبناني سليمان فرنجية سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية في لبنان ويدعم ترشيح قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، حيث يتم الاختيار خلال الجلسة المقررة غدا الخميس.

ويجري اختيار من يشغل منصب الرئيس من خلال تصويت في البرلمان اللبناني، الذي يتألف من 128 مقعداً. وليس لدى أي تحالف سياسي بمفرده ما يكفي من المقاعد لفرض اختياره، ما يعني ضرورة التوصل إلى تفاهم بين الكتل المتنافسة من أجل انتخاب مرشح، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وينص الدستور اللبناني على ضرورة حضور نصاب من 86 نائباً من أجل التصويت للرئيس، على أن ينال 65 صوتاً ليُعتبر رابحاً من الدورة الأولى، وبالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية.

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