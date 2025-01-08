الجيش التونسي يبطل مفعول 491 لغما في 2024

قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، اليوم الأربعاء، في جلسة عامة في البرلمان، إن الوحدات العسكرية المختصة تمكنت من إبطال مفعول 491 لغما بين يناير وأغسطس في عام 2024.

وتنتشر هذه الألغام في المناطق التي أعلنها الجيش "مناطق عمليات عسكرية" إبان تصاعد العمليات الإرهابية بعد عام 2011، وتقع في الغالب في المرتفعات وسفوح الجبال.

وأغلب هذه الألغام تقليدية الصنع زرعتها جماعات متشددة كما يعود بعضها أيضا إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.

وتسببت الألغام في انفجارات متواترة خلفت وفيات وإصابات في صفوف الجنود ورعاة المواشي من المدنيين.