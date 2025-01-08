كوريا الجنوبية وأمريكا تسرعان من التحقيق في موقع تحطم طائرة الركاب المنكوبة

قال القائم بأعمال وزير الداخلية الكوري الجنوبي، كو كي-دونج، اليوم الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تسرعان من وتيرة التحقيق في موقع تحطم طائرة الركاب، التابعة لشركة طيران جيجو إير، مع التركيز على المحركات والأجنحة الرئيسية.

وخلال الاجتماع الـ13 للمقر المركزي لمكافحة الكوارث واتخاذ إجراءات السلامة، في حادث الطائرة، قال كو كي-دونج، إن مسجل بيانات الطائرة المنكوبة، وصل إلى الولايات المتحدة، حيث بدأت أعمال الإصلاح واستخراج البيانات، بالتعاون مع مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضاف القائم بأعمال الوزير، أن التحقيق الذي يجرى لتحديد سبب الحادث، سيكون نزيها وموضوعيا، طبقا للمعايير الدولية والقوانين ذات الصلة.