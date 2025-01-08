إدارة بايدن تطلب عرقلة اتفاق إقرار بالذنب للعقل المدبر لـ11 سبتمبر

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من محكمة عرقلة اتفاق للإقرار بالذنب للعقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد ومتهمين اثنين آخرين.

يأتي ذلك قبل أيام من الموعد المحدد لاعتراف العقل المدبر للهجمات بالذنب في اتفاق من شأنه أن يعفيه من حكم الإعدام.

ويأتي الاستئناف بعد أن رفض القاضي العسكري في خليج جوانتانامو ولجنة استئناف عسكرية جهود وزير الدفاع لويد أوستن لإلغاء اتفاق الإقرار بالذنب ، قائلين إنه لا يملك سلطة القيام بذلك بعد أن وافق عليه المسؤول الكبير في البنتاجون في جوانتانامو في يوليو.