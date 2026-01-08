سلطات مطار ميونخ بألمانيا تضبط مجوهرات داخل عبوات معكرونة

ضبطت سلطات الجمارك في مطار ميونخ بألمانيا مجوهرات من الذهب خبأتها امرأة /23 عاما/ داخل عبوات معكرونة سريعة التحضير.

واكتشفت السلطات المخبأ غير المعتاد أثناء تفتيش أمتعة السفر بمساعدة جهاز أشعة سينية، حسبما أفاد المكتب الرئيسي للجمارك في ميونخ.

وبلغت قيمة المجوهرات المضبوطة 1800 يورو، فيما بلغت الرسوم المتهرب منها نحو 350 يورو. وجرى فتح إجراء عقابي ضريبي بحق المرأة، وسيتعين عليها في كل الأحوال سداد هذه الرسوم لاحقا.

ويجري الآن البت في مدى العقوبة المحتملة، والتي قد يؤثر عليها - من بين أمور أخرى - ما إذا كانت المرأة قد تورطت سابقا في قضايا مماثلة، حسبما أوضحت الجمارك. ونظرا لضبط المجوهرات في مخبأ، يمكن أن تكون العقوبة في هذه الحالة أعلى.