حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم يلقي اليوم خطابه الأخير عن حالة الولاية

من المقرر أن يلقي حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، اليوم الخميس، خطابه الأخير عن حالة الولاية أمام النواب في ساكرامنتو، حيث من المتوقع أن يعرض أولوياته لعامه الأخير في المنصب، حيث يتطلع للترشح للرئاسة في عام 2028.

ويدرك نيوسوم، وهو ديمقراطي، إرثه السياسي وهو يقترب من ختام ثماني سنوات قضاها في حكم الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، وهو منصب وضعه في كثير من الأحيان في مواجهة مباشرة مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعلى مر السنوات، استغل نيوسوم خطابه حالة الولاية السنوي للترويج للنمو الاقتصادي والابتكار التكنولوجي في كاليفورنيا، وللدفاع عن الولاية في مواجهة الانتقادات المتعلقة بارتفاع تكاليف المعيشة فيها ووجود أكبر عدد من المشردين في البلاد. كما وجه انتقادات لترامب وحذر من أن إدارته ستهدد سياسات النهج التقدمي للولاية.

ويأتي خطاب هذا العام بعد يوم واحد من إحياء الولاية الذكرى السنوية الأولى لحرائق منطقة لوس أنجلوس المدمرة، التي اندلعت قبل عام واجتاحت أحياء سكنية وأودت بحياة 31 شخصا.

وخلال الأشهر التي تلت الكارثة، طالب نيوسوم الكونجرس والرئيس ترامب بمليارات الدولارات لتمويل جهود إعادة إعمار المنطقة المتضررة من الحرائق، التي تعد من بين الأشد تدميرا في تاريخ الولاية. غير أن ترامب لم يستجب لهذا الطلب، في واحدة من العديد من الخلافات التي نشبت بينه وبين الحاكم خلال عامه الأول بعد عودته إلى الرئاسة.