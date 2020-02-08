أبو شقة: اختيار مسيحيين لتصدر قوائم الوفد الانتخابية

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه عرض على البابا تواضروس الثاني اختيار شخصيات مسيحية لتمثل الوفد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المستشار بهاء الدين أبو شقة بأعضاء اللجنة النوعية للمواطنة ولجان المواطنة بالحزب على مستوي الجمهورية، اليوم السبت.

وأوضح "أبو شقة" أنه يسعى لوجود تمثيل للإخوة المسيحيين في مجلسي النواب والشيوخ بنسبة تناسب مبدأ الوفد الراسخ، ولتكون مبادئ الوفد بأنه حزب المواطنة قولا وفعلا وعملا.

وأشار "أبو شقة" إلى أنهم سيكونون مستعدين خلال شهر أو شهر ونصف باختيار أسماء مسيحيين لتصدر قوائم الوفد تعبيرًا وتأكيدًا وتوثيقًا لمبادئ الوفد وشعاره، وإلا سيكون هذا الشعار مفرغا من معناه، فالقول الذي لا يسانده عمل هو قول مفرغ من محتواه ومضمونه الحقيقي.

كما دعا رئيس حزب الوفد، إلى عودة الدين كمادة أساسية تدرس في المدارس، على أن يدرس كل طالب ديانته، موضحًا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الفضائل ومكارم الأخلاق والتعامل الإنساني مع الآخر.

وأكد "أبو شقة" ضرورة ترسيخ المفهوم الديني بالنسبة لطلاب المدارس لأنها مسألة جوهرية، فجوهر الأديان واحد، وجميعها تشجع على التسامح وترتكز حول ركائز واحدة وهي الفضيلة وقيمة الإنسان في التعامل مع نفسه وجاره ونصرة المظلوم.