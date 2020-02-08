الكويت تناشد مواطنيها تأجيل السفر إلى سنغافورة بسبب كورونا

ناشدت سفارة الكويت لدى سنغافورة، اليوم السبت، المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى سنغافورة تأجيل خطط سفرهم، بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية رفع حالة التأهب إلى الدرجة البرتقالية إثر ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد إلى 33 حالة.

وقالت السفارة، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم، إن هذه المرة الأولى التي ترفع فيه وزارة الصحة السنغافورية درجة التأهب إلى هذه الحالة الحرجة منذ 17 عاما، بعد إصابة33 شخصا بفيروس كورونا الجديد بينهم 10 أشخاص لم يزوروا الصين.

ودعت السفارة الكويتيين الراغبين في السفر إلى التريث حتى تهدأ الأوضاع، فيما طالبت الرعايا الكويتيين الموجودين حاليا في سنغافورة بسرعة المغادرة، وعدم البقاء إلا للضرورة القصوى.

وشددت على ضرورة متابعة التعليمات الصادرة من السلطات المحلية والالتزام بإجراءاتها وتجنب الذهاب الى الأماكن المزدحمة والمجمعات التجارية والاتصال عند وجود أي حالة طارئة.