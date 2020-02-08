درويش لـ«الشروق»: ستاد القاهرة جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك بإفريقيا حتى أبريل

أكد علي درويش رئيس ستاد القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن الاستاد ليس لديه أي مشكلة في استضافة مباريات الأهلي والزمالك في منافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن القرار النهائي يعود للأمن وفي حالة موافقته فالاستاد جاهز لاستضافة مبارياتهم.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي على أرضه مباراة ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم 28 من شهر فبراير الجاري، على أن تكون مباراة العودة في جنوب إفريقيا يوم 6 أو 7 مارس، بينما سيخوض الزمالك مباراة الذهاب على أرضه في الدور ذاته أمام الترجي التونسي يوم 29 من شهر فبراير، والعودة يوم 6 أو 7 مارس على ملعب رادس.

وقال علي درويش في تصريحاته لـ«الشروق»:" ليس لدينا أي مشكلة في استضافة مباريات الأهلي والزمالك بربع نهائي دوري الأبطال، نحن تحت أمر الفريقين، وفي الأساس نحن متعاقدين مع الفريقين على استضافة مبارياتهم في ستاد القاهرة سواء في الدوري أو دوري الأبطال".

وأضاف:" قرار إن مباريات الأهلي والزمالك تلعب في ستاد القاهرة يعود للجهات الأمنية، وحتى شهر أبريل مستعدون لاستضافة مواجهاتهم، لكن بعد ذلك الاستاد سيتوقف عن استقبال المباريات للتجديدات".

وأكمل:" نعلم أن مباراتي ربع النهائي للأهلي والزمالك في إفريقيا في غاية الحساسية، ولكن أتمنى التوفيق لهم، وفي حالة صعودهما لنصف النهائي ستزداد نسبة أن يكون النهائي بينهما".

وواصل رئيس ستاد القاهرة:" «نفسنا الاستاد يرجع زي زمان وتمتلأ المدرجات»، والجماهير تحافظ عليه، وأرضية ستاد القاهرة هي الأفضل في مصر بالوقت الحالي".

وشرح درويش التقنيات الحديثة المستخدمة مع أرضية الاستاد:" التقنية الحديثة التي نستخدمها مع أرضية الملعب، هو أن في فصل الشتاء وفي فصل الصيف «النجيلة» تكون مناسبة، فكل الأمور أصبحت بحساب، فالسمات بنسب والري بنسب، وذلك حسب الظروف المناخية".

وأتم:"خلال فترة التجديد سنقوم بزراعة «النجيلة» الصيفي، وبعد وذلك هذه «النجيلة» ستنمو من تلقاء نفسها، ولن تزرع مرة أخرى ".