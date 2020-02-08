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بسبب كورونا.. اجتماع لمديري مستشفيات بورسعيد

اجتماع أطباء بورسعيد
اجتماع أطباء بورسعيد
محسن عشرى
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 11:47 ص | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 11:47 ص

شهد مقر نقابة أطباء بورسعيد، برئاسة الدكتور مصطفي السعيد، اجتماع لمسئولي المستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة، لمناقشة سبل وآليات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد ودراسة أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا الشأن، بالتنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمديرية الشؤن الصحية ببورسعيد.

كما مر أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، على مجمع العرب الطبى التخصصى الذى يضم مركز الإرشاد الوراثى، ومركز الأسنان التخصصى، وإدارة الحجر الصحى.

ووجه حسن من مدير إدارة الحجر الصحى، بضرورة تكثيف الإجراءات الوقائية بمنافذ الحجر الصحى الموجودة بالمحافظة بالميناء البحرى والمطار والتأكد من توافر المستلزمات والواقيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية ومستشفيات الصدر والحميات.

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