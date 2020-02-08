جامعة حلوان: إجراءات إضافية لمواجة كورونا مع بدء الفصل الدراسي الثاني

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، اتخاذ إجراءات وتدابير وقائية وعلاجية جديدة لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى جهود حثيثة من خلال مستشفيات الجامعة وكليات القطاع الصحي لتثقيف وتوعية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكيفية المواجهة وطرق الوقاية من هذا الفيروس.

وأضاف نجم، أن كليات القطاع الصحي بجامعة حلوان تعمل على نشر الوعي الصحي لمواجهة المخاطر والأزمات وسعيها لتوفير الإرشادات والتوعية الصحية للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس؛ لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

من جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، إنه سيتم نشر وتوزيع منشورات وبوسترات للتعريف بالفيروس، واتخاذ كل ما يلزم واستمرار الوقاية منه داخل الجامعة وكل مرافقها، وتشكيل غرفة عمليات للمتابعة وتنفيذ الخطة الموضوعة لحظة بلحظة.

وعقد، أمس، اجتماع المجلس التنسيقي للكليات الصحية برئاسة الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، وعضوية عمداء كليات الصيدلة والتمريض والمدير التنفيذي للمستشفيات، للتنسيق التام بين هذه الكليات بخصوص التعريف بفيروس كورونا وخطورته ووسائل الانتشار وكيفية تجنبها وسبل الوقاية.

وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب، دور الكلية في نشر طرق الوقاية من فيروس الكورونا المستجد مع بداية الفصل الدراسي الثاني بين الطلاب، من خلال التأكيد على متابعة العادات الصحية السليمة والمحافظة على نظافة الأسطح والأرضيات، والتنسيق مع الإدارة العامة للشئون الطبية بالجامعة ومستشفى الطلبة لمتابعة الطلاب بالوحدات العلاجية بالكليات.