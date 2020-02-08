السفير الأمريكي لدى ليبيا يحذر من تجدد العمليات العسكرية في طرابلس

حذر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان له اليوم السبت من تجدد العمليات العسكرية في طرابلس.

وقال نورلاند إن السفارة الأمريكية تتابع بقلق التقارير الموثوقة التي تفيد بأن هناك عمليات عسكرية هامة يتم التخطيط لها من قبل القوات التابعة لكل من قوات ما يسمى بالجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج في المستقبل القريب.

وأضاف السفير في بيانه: "سواء كانت ردة فعل أو استباقية بطبيعتها ، فإن مثل هذه الأعمال تنتهك التفاهمات التي تم التوصل إليها في برلين".

وتابع السفير الأمريكي قائلا:"ندعو الأطراف ومؤيديهم من الخارج إلى النظر بعناية في المخاطر الكامنة في مثل هذه الأعمال، ومضاعفة دعم الحوار الأمني الذي تيسره الأمم المتحدة في جنيف في محاولة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار".

وتعاني ليبيا من حرب أهلية منذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011. وتسيطر حكومة السراج المعترف بها دوليا على مناطق صغيرة حول العاصمة طرابلس في غرب البلاد، بينما يخوض حفتر معارك ضد السراج.

ويستمر القتال على الأرض على الرغم من دعوة إلى هدنة أطلقتها روسيا وتركيا يوم 12 يناير وقمة برلين التي عقدت بحضور أطراف فاعلة في الأزمة الليبية في الـ19 من يناير بهدف خفض التدخل الدولي.