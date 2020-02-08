قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه «في حالة حبه لامرأة سيحبها بصدق وعفوية وطفولة»، مشيرًا إلى أنه «لن يكون محمود حميدة أبدًا»، بحسب تعبيره.

وأضاف «فوزي» أثناء لقاء لبرنامج «تحيا الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الجمعة، أن «الحب أسمى المشاعر الإنسانية بينما التمثيل ينجح لفترة ثم يسقط في الطريق»، لافتًا إلى حق المرأة في العيش بشكل جيد ولكن بشروط، بسحب ما قال.

وأوضح أن «الشروط هي أن تحافظ على مزاجها العام، وتتحكم بشدة فيما يمكن أن يُسمى بأثر الهرمونات، أي الذبذبة في الرأي والملل السريع والتورط في خناقات تودي بحياتها وتوصلها إلى شاطئ الطلاق حيث الوحدة الشديدة والاكتئاب والعذاب والندم»، وفقًا لتعبيره.