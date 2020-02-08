إعلام بني سويف تحصد جائزتي «النقد السينمائي» و «أفضل فيلم روائي» عن فيلم نوح

حصل فيلم «نوح»، أحد أفلام مشاريع تخرج طلاب شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة بني سويف، على جائزة «النقد السينمائي»، ﻷفضل فيلم باللغة السينمائية من لجنة النهوض بالنقد السينمائي في مهرجان الحامة الدولي في دورته الثالثة، والذي يقام في مدينة الحامة في الجنوب التونسي.

كما حصل على الجائزة الثانية كأفضل فيلم روائي في مهرجان بانوراما الدولي للفيلم القصير الذي أقيم في مدينة الثقافة بالعاصمة.

الجدير بالذكر أن هذا الفيلم من إخراج أبانوب يوسف، وبإشراف الدكتورة إنجي أبو العز، منسق شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية.

وشارك الفيلم في العديد من المهرجانات والمسابقات، وحصد العديد من الجوائز كجائزة أفضل فيلم في مهرجان السواسية بالسويس، والمشاركة في مهرجان السينما والهجرة المتوسطة بالمغرب.

كما أنه سيشارك في مهرجان بليبيا في شهر مارس المقبل 2020، حيث إنه يتناول قصة ثلاثة لاجئين من ثلاث قارات مختلفة، أصبحوا تحت الإقامة الجبرية وأصبحوا غير قادرين علي العودة بعد أن أصبحوا في حصار اللجوء، ليحاول بعضهم العودة مرة أخري للوطن، واستغرق لتحضير الفيلم عام كامل، وتم تصويره في أربع دول مختلفة هم (مصر، وتونس، والسودان، وتركيا)، مع ست جنسيات مختلفة.