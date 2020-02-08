الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، ونشاط في حركة الرياح، وسيستمر إلى يوم الأحد مع وجود فرص لسقوط الأمطار، وتعليق الأنشطة البحرية.

وأضاف أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة mbc» مصر»، صباح السبت، أن درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، حيث تتراوح درجات الحرارة اليوم من 15 إلى16 درجة في القاهرة، لافتًا إلى أن البحر المتوسط يشهد اضطرابًا كبيرًا، يعيق حركة الملاحة فيه.

وأشار إلى أن يوم الاثنين المقبل سيشهد هدوء الرياح مع استمرار انخفاض درجة الحرارة، مؤكدًا على ضرورة ارتداء المواطنين للملابس الشتوية الثقيلة خلال فترات الليل والساعات الأولى من الصباح.