حجر صحي لركاب سفينة قبالة هونج كونج خشية التعرض لفيروس كورونا

بدأ الركاب العالقون على متن سفينة سياحية فرض فيها الحجر الصحي في هونج كونج يشعرون بالقلق من أن الضوابط غير الصارمة على القارب ونقص المعلومات تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المميت، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقال إدجار تشان /28 عاما/، عبر تطبيق واتساب: "نحن في الحجر الصحي، لكن الجميع ما زالوا يتجولون".

وتم فرض الحجر الصحي على مهندس برمجيات وشقيقته ووالديهما على متن سفينة "وورلد دريم" منذ الخامس من شباط/فبراير، بعد أن عادت من رحلة بحرية مدتها أربعة أيام إلى تايوان.

وقال مهندس البرمجيات إن المعلومات المتوفرة بشأن ما يمكن توقعه أو كيفية حماية أنفسهم قليلة، وأضاف: "أنا قلق بشأن ذلك. لا نعرف الكثير عما سيحدث".

ويقضي الركاب على متن السفينة الطافية قبالة هونج كونج أوقاتهم في ممارسة لعبة الحظ "ما جونج" والتمارين الرياضية وتناول الطعام. ويتناقض ذلك مع الضوابط الأكثر صرامة المتبعة على متن سفينة في وضع مماثل في اليابان، حيث فرض مسؤولو الصحة وشركة "كرنفال كوربوريشان" عزلة صارمة على آلاف الركاب على متن سفينة "دايموند برينسيس" قبالة مدينة يوكوهاما.

وبدأ ظهور السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أحد أسواق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، الذي أفادت التقارير أنه يبيع حيوانات غريبة للاستهلاك، على غرار ما حدث مع تفشي فيروس متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) .