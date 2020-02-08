محافظ البحيرة يفتتح معهد الأبرار الأزهري في كفر الدوار

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افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اليوم السبت، معهد الأبرار الأزهري (الابتدائي والإعدادي) بقرية المراعوة التابعة لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار.

وتفقد المحافظ أقسام وفصول وقاعات المعهد ودورات المياه والتقى مع التلاميذ والطلاب وتابع انتظام الحصص بالفصول خلال أول أيام الفصل الدراسى الثاني، مؤكدا على دور الأزهر الشريف ومؤسساته وخاصة المعاهد الازهرية في نشر الوعي والتعريف بصحيح الدين وإعداد وبناء الأجيال التي تتسم بالوسطية والسماحة والاعتدال.

وأشاد بأهمية دور المشاركة المجتمعية في المساهمة مع الأجهزة التنفيذية ببرامج التنمية والبناء، حيث إن المعهد مقام على مساحه 12 قيراطا بتكلفة 11 مليون جنيه جهود ذاتية.

رافق المحافظ اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وفضيلة الشيخ محمد مزروعة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية واللواء أحمد مرزوق رئيس مركز ومدينة كفر الدوار وفضيلة الشيخ عبد الفتاح البسطراوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحيرة الأزهرية السابق وأعضاء مجلس النواب عن كفر الدوار وعدد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة وجمع كبير من أهالي القرية.