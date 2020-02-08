الإدارة الأمريكية ترصد 100 مليون دولار لمكافحة فيروس كورونا

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تعتزم الإدارة الأمريكية تقديم مائة مليون دولار؛ لمساعدة الدول التي انتشرت فيها عدوى فيروس كورونا المتحور الجديد في مكافحة الوباء.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إنها أمرت هذا الأسبوع بنقل أكثر من 16 طنا من المعونات الطبية التي تم التبرع بها إلى الصين منها أقنعة ومعاطف ومواد لحماية الجهاز التنفسى .

وكان الرئيس دونالد ترامب عرض نهاية يناير الماضي على الرئيس الصيني شي جين بينج تقديم "كل عون ضروري" لبلاده.

إلا أن الصين مارست نقدا لاذعا لفرض الولايات المتحدة للسفر إلى الصين بسبب الفيروس ونفى تصريح ترامب تقديم المعونات الأساسية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نشر اليوم الجمعة على موقع تويتر مقطع فيديو يبين تفريغ مواد المعونة من إحدى الطائرات.

وكتب بومبيو قائلا إن التنسيق في نقل هذه المساعدات الإنسانية للمصابين بالمرض تم مع عدة منظمات أمريكية إلى مقاطعة ووهان التي انتشر فيها المرض أكثر من غيرها.

وتهدد مكافحة كورونا بإمكانية حدوث قصور عالمي في ملابس الحماية.

كان الرئيس ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني فيما يتعلق بتطورات المرض يوم أمس الخميس.