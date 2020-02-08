الشرطة البريطانية تحتجز عشرات المهاجرين عبر القنال الانجليزي

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الجمعة، عشرات المهاجرين غير الشرعيين، بينما كانوا يعبرون القنال الإنجليزي من فرنسا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 200 شخص في غضون يومين فقط.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن شرطة الحدود تعاملت مع ست حوادث شملت 102 مهاجر قبالة سواحل جنوب شرق إنجلترا اليوم الجمعة بعد "تلقيها بلاغات عن قوارب صغيرة في القنال متجه إلى المملكة المتحدة".

وقال معظم المهاجرين إنهم من إيران وآخرون من العراق وسورية وأفغانستان وباكستان.

وقالت الوزارة في البيان "سيتم التعامل مع حالات جميع الأشخاص الـ 102 الذين تم احتجازهم اليوم وفقًا لقواعد الهجرة"، مضيفًا أن سبعة مهاجرين زعموا أنهم من القاصرين.

وأضافت إن شرطة الحدود اعترضت 90 مهاجرا بينهم 15 قاصرا قبالة الساحل الانجليزي أمس الخميس.