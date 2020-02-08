إصابة 40 عاملا داخل مستشفى في ووهان بفيروس كورونا المستجد

كشفت نتائج دراسة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية "جاما"، أمس الأول، أن 40 شخصا من العاملين في مجال الرعاية الطبية داخل مستشفى في مقاطعة ووهان الصينية التقطوا فيروس كورونا، الشهر الماضى خلال تعاملهم مع مصابين داخل المستشفى، ما يسلط الضوء على المخاطر التي تحيق بالعاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة الفيروس.

ويعتقد أن مصابا واحدا تم إدخاله إلى قسم الجراحة نقل الفيروس إلى 10 عاملين، وفقا لدراسة أجراها أطباء في مستشفى تشونجنان التابع لجامعة ووهان، كما أصيب بالفيروس 17 مريضا كانوا يتعالجون من أمراض أخرى مختلفة في المستشفى.

وأصيب 138 مريضا بالفيروس في فترة امتدت من 1 إلى 28 يناير الماضى، حيث شكّلت نسبة انتقال العدوى داخل المستشفى 41% من جميع الحالات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويتوزع الأربعين عامل المصابين على النحو التالي: 31 يعملون في أجنحة عامة داخل المستشفى و7 في قسم الطوارئ و2 في العناية الفائقة.

ومثال المريض الذي يعتقد أنه نقل العدوى إلى 10 عاملين في مجال الصحة يبرز الخطر الكبير داخل المستشفيات خلال المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا، على الرغم من أن التقديرات بشكل عام تشير إلى أن كل مصاب بالفيروس ينقل العدوى إلى 2,2 آخرين كمعدل وسطي.

وقال مايكل هاد، خبير الصحة العالمي في جامعة ساوثهامبتون في تعليق أورده "المركز البريطاني الإعلامي للعلوم" إنه "إذا كان ذلك صحيحاً، فهذا يؤكد أن بعض المرضى من المحتمل أن يكونوا أكثر نشراً للعدوى من غيرهم، ما يفرض مصاعب أكبر في التعامل مع حالاتهم".

وأقر نائب حاكم مقاطعة خوبي بأن الطواقم الطبية في مركز انتشار الفيروس مصابة بالإرهاق وتفتقر إلى المعدات الواقية.

ونشرت الدراسة بعد ساعات فقط من وفاة طبيب العيون الصيني، لي وين ليانج بالفيروس، علما بأنه كان أول من حذر من كورونا، ما أثار موجة غضب وحزن شديدين تجاه أزمة تزاد سوءا.