الرئيس الموريتاني يشارك في القمة الأفريقية بأديس أبابا

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توجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني -اليوم السبت- إلى أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية العادية الثالثة والثلاثين.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أنه سيتم خلال هذه القمة عرض التقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته وتقرير حول موضوع العام 2019 "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليا:نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في أفريقيا" وتقرير لجان المجلس التنفيذي واللجان المختصة.

كما ستناقش القمة مجموعة من التقارير المرفوعة من المجلس التنفيذي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي.