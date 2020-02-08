ميركل تجري محادثات مع زعماء تحالفها المسيحي قبل مشاورات أزمة تورينجن

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، محادثات مع زعماء تحالفها المسيحي وذلك قبل انعقاد لجنة الائتلاف الحاكم لبحث أزمة نتيجة انتخابات ولاية تورينجن.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن هليجا براون رئيس ديوان المستشارية شارك أيضا في المشاورات التي أجرتها ميركل مع كل من انيجريت كرامب-كارنباور، زعيمة حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، وماركوس زودر زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

ومن المنتظر أن تنعقد لجنة الائتلاف الحاكم بحضور ميركل وكرامب-كارنباور، وزودر وقادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ظهر اليوم.

يذكر أنه بناء على إلحاح من الحزب الاشتراكي، ستجري اللجنة محادثات حول سلوك الحزب المسيحي الديمقراطي خلال انتخابات ولاية تورينجن يوم الأربعاء الماضي والنتائج المترتبة عليه.

وكانت هذه الانتخابات انتهت بفوز توماس كمريش، السياسي في الحزب الديمقراطي الحر، بمنصب رئيس حكومة الولاية، وجاء هذا الفوز بناء على تعاون تصويتي بين الحزب المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا.

وحسب ما يتردد، فإن أجندة لجنة الائتلاف تتضمن فقط انتخابات تورينجن.