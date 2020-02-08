دراسة: الأفراد قد يتناولون أطعمة لمجرد مشاركة أصدقائهم لها على وسائل التواصل

لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير كبير على حياة الأفراد في النظام الاجتماعي، ويشارك ملايين الأشخاص يوميا أنشطتهم وأطعمتهم وأماكن خروجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو انستجرام وغيرها من التطبيقات، وأوضحت دراسة جديدة أن الأصدقاء على هذه المواقع قد تؤثر على عادات الطعام لدى زملائهم وفق ما نشره موقع "the indian express".

وأظهرت الدراسة التي نشرت في المجلة العلمية "شهية" ، كيف يحتمل أن يتناول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي طعامًا صحيًا أو غير صحي بسبب مشاهدة هذه الأطعمة عند أصدقاهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وللقيام بالدراسة حصل باحثو جامعة أستون البريطانية على استطلاعات رأي 369 مشاركًا حول مدى تأثرهم بقرارات أقرانهم على وسائل التواصل الاجتماعي في سلوكهم الغذائي، ووجد الباحثون أن عددا منهم تناول أطعمة لمجرد أن أصدقاءهم في وسائل التواصل الاجتماعي يأكلونها.

وتم العثور على مستخدمي فيسبوك يتناولون جزءا إضافيا من الأطعمة الخفيفة -غير الصحية- على حد وصف الموقع، والمشروبات السكرية لكل ثلاثة أجزاء اعتقدوا أن مجموعاتهم الاجتماعية على شبكة التواصل الاجتماعي تستهلك مثيلتها، أما أولئك الذين اعتقدوا أن أصدقاءهم في وسائل التواصل الاجتماعي كانوا يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا تناولوا كميات أكبر من الفواكه والخضروات.

وتشير هذه الدراسة إلى أننا قد نتأثر بأقراننا الاجتماعيين على شبكات التواصل الاجتماعي أكثر مما ندرك عند اختيار بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "ساينس ديلي: عن ليلى هوكينز، طالبة الدكتوراة التي قادت الدراسة مع المشرف الدكتور جيسون توماس، قولها: "يبدو أننا نتحسس بشكل لا شعوري ولا إرداي عن سلوك الآخرين عند اتخاذ خياراتنا الغذائية الخاصة".

وأضافت هوكينز: "إن المعنى الضمني لهذه الدراسة هو أننا يمكن أن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لحث الآخرين على تعديلات وربما تستخدم هذه المعرفة كأداة لتدخلات في الصحة العامة للأشخاص".

ونقلت نفس الصحيفة عن البروفيسور كلير فارو، مديرة مجموعة أبحاث الصحة التطبيقية بجامعة أستون البريطانية، قوله: "مع قضاء الأطفال والشباب وقتًا هائلاً في التفاعل مع أقرانهم وأصحاب العدد الهائل من المتابعيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تساعد النتائج الجديدة المهمة التي توصلت إليها هذه الدراسة تحديد كيف يمكن تعديل سلوكيات الآخرين ووضع تدخلات تساعدهم على تبني عادات الأكل الصحية في سن مبكرة والتمسك بها مدى الحياة".