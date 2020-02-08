تستعد المطربة الجزائرية سعاد ماسي لإحياء حفل غنائي في أولى ليالي مهرجان هاي أبوظبي، الثلاثاء 25 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن تحتفل ماسي مع جمهورها في الإمارات بالعرض اللايف لأغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، الذي تعود به بعد غياب 4 سنوات منذ ألبومها السابق "المتكلمون".

ويضم الألبوم الجديد 10 أغنيات بين اللغة العربية والفرنسية، منها "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، وأغنية "Pays Natal" أو "الوطن الأم".

يشار إلى أن سعاد ماسى مغنية وملحنة ومؤلفة أغاني، تعد من أهم فنانات الموسيقى البديلة في العالم العربى، بدأت رحلتها فى الوسط الفنى منذ التسعينات، وأثبتت نفسها بالشرق الأوسط من خلال عدد من الأغنيات مثل "مسك الليل"، والتى حملت اسم ألبومها الثالث، بعد أول ألبوماتها الخاصة "راوى" منذ 18 عاما، وأتبعته بثانى مشروعاتها الغنائية "داب"، ثم ألبوم "أوه حرية"، وأكملت مشوار ألبوماتها بألبوم "المتكلمون"، بجانب أحدث ألبوماتها "أمنية".