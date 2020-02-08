شهدت أستراليا، التي عصفت بها حرائق الغابات، ظروف طقس خطيرة، بما في ذلك أمطار غزيرة وفيضانات في الشرق وإعصارا استوائيا قويا في الغرب.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن الإعصار الاستوائي "داميان" ضرب المنطقة الشمالية من غربي أستراليا، اليوم السبت، في صورة عاصفة من الفئة الثالثة، مصحوبا بـ"رياح مدمرة للغاية" وزوابع تصل سرعتها إلى 205 كيلومترات في الساعة فضلا عن "أمطار غزيرة للغاية".

وكان الخبراء توقعوا أن يصل الإعصار إلى الفئة الرابعة وهو ما لم يحدث.وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه سوف يضعف فيما يتحرك إلى الداخل.

وحذر مكتب الطقس السكان في العديد من المدن الساحلية من ارتفاع مستوى البحر وأمواج مدمرة وفيضانات خطيرة. وقال أيضا أن الأمطار الغزيرة يمكن أن تسبب أيضا فيضانا في منطقتي التعدين بيلبارا وكاسكوين.

وفي نفس الوقت، في كاتانينج في جنوب غرب أستراليا، تتأجج نيران الغابات بشكل خارج عن السيطرة ما يهدد حياة الأشخاص والمنازل، بحسب وكالة الإطفاء الرسمية التي أصدرت تحذيرا طارئا وهو أعلى مستوى من الإنذارات مساء اليوم السبت.

وفي ولايتي نيو ساوث ويلز وكوينزلاند شرقي استراليا، حيث أسفرت حرائق الغابات عن أضرار كبيرة منذ سبتمبر، تسببت ظروف الطقس الحاد في رياح مدمرة وأمطار غزيرة وأمواج مرتفعة بشكل غير معتاد وفيضانات.

وعانت الولايتان من جفاف حاد على مدار العامين الماضيين.