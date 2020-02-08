العاصمة الألمانية تستعد لعودة 20 شخصا من مدينة ووهان الصينية

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تستعد العاصمة الألمانية برلين، لاستقبال نحو 20 شخصا عائدين من مدينة ووهان الصينية المتضررة بقوة من فيروس كورونا المتحور.

وقالت ديلك كالايتسي، وزيرة صحة ولاية برلين، اليوم السبت إن " الحكومة الألمانية قررت السماح لعائدين آخرين من مدينة ووهان بالهبوط في برلين".

ومن المنتظر أن تهبط مجموعة العائدين في الجزء العسكري من مطار برلين-تيجل غدا الأحد.

وحسب تصريحات الإدارة الصحية، فإن طبيبا تابعا لوزارة الصحة سيكون في استقبالهم، وسيتم إيداعهم في حجر صحي في عيادات في جنوب شرق برلين، وسيخضع جميع الركاب لاختبار الكشف عن الفيروس ومن المنتظر أن تظهر النتيجة ظهر بعد غد الاثنين.

ووفقا للخطة الراهنة، سيظل العائدين في المستشفى لمدة 14 يوما سيتم خلالها فحصهم وتقديم العلاج إليهم إذا لزم الأمر.

وقالت كالايتسي إن المدينة مستعدة جيدا لهذا الأمر، مشيرة إلى أن الإدارة الصحية ستتولى تنسيق الإجراءات.