اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات السبت في الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات، اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتفتتح اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر من المسابقة المحلية، بإقامة 3 مباريات.
حكام مباريات الغد في الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري وأسوان: خالد الغندور "حكم ساحة" ويعاونه هاني خيري وشريف عبد الله، وصبرى إبراهيم حكمًا رابعًا.
إف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوي "حكم ساحة" ويعاونه هاني عبد الفتاح وهشام طلب، وعبد العزيز السيد حكمًا رابعًا.
مصر المقاصة والإنتاج الحربي: محمود ناصف "حكم ساحة" ويعاونه سمير جمال ومحمود عامر، ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا.