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اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات السبت في الدوري المصري

إبراهيم سعيد
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 1:33 ص

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباريات، اليوم السبت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفتتح اليوم منافسات الأسبوع السابع عشر من المسابقة المحلية، بإقامة 3 مباريات.

حكام مباريات الغد في الدوري المصري الممتاز

الاتحاد السكندري وأسوان:  خالد الغندور "حكم ساحة" ويعاونه هاني خيري وشريف عبد الله، وصبرى إبراهيم حكمًا رابعًا.

إف سى مصر وسموحة: حمادة القلاوي "حكم ساحة" ويعاونه هاني عبد الفتاح وهشام طلب، وعبد العزيز السيد حكمًا رابعًا.

مصر المقاصة والإنتاج الحربي: محمود ناصف "حكم ساحة" ويعاونه سمير جمال ومحمود عامر، ومحمد سيد بكر حكمًا رابعًا.


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