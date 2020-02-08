نجل سيدة عزبة الهجانة: السيسي ابن بلد وشبهنا

قال صابر محمد، نجل سيدة عزبة الهجانة، إن والدته كانت تتحدث بتلقائية وبشكل طبيعي أثناء لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة أمس الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنها قالت بعد اللقاء إنها شعرت بأن الرئيس «ابن بلد وشبهنا»، متوجهًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود المبذولة في تطوير المنطقة، بحسب تعبيره.

وأوضح أن المنطقة تغيرت 180 درجة بعد توجيهات «السيسي» بوضعها ضمن الخطط التي يعمل عليها، لافتًا إلى أن العزبة كانت مهمشة بشكل نهائي، وأن الاهتمام بها يحل المشاكل كافة وشيء «فوق الجمال»، وفقًا لوصفه.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة بطريق السويس، كما تابع الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وشارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

و أثناء جولته التفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير منطقة عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4.5 بطريق السويس، تصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة الجائلين، التي تحدثت مع الرئيس وأمر بتوفير محل لها لممارسة نشاطها وعلاجها على نفقة الدولة.