القنصلية العامة في جدة تتابع حادث غرق قارب صيد على متنه 6 صيادين مصريين

صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بأن القنصلية العامة في جدة تابعت عن كثب تطورات حادث غرق قارب الصيد عبد الله الثاني "سعودي الجنسية"، وعلى متنه 6 صيادين مصريين ما نجم عنه إصابة ثلاثة منهم واستشهاد ثلاثة آخرين.

وحسبما ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بموقع "فيسبوكط اليوم السبت، فقد تواصل قنصل عام جمهورية مصر العربية في جدة هشام فتحي، فور علمه بوقوع الحادث، مع السلطات السعودية وإيفاد مُمثل عن القنصلية إلى موقع الحادث؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وذلك أثناء تلقيهم العلاج حتى تم خروجهم جميعا من المستشفى، فضلاً عن التواصل مع الجهات المعنية لمتابعة عملية البحث عن الضحايا الثلاث حتى تم انتشال جثثهم جميعا وإنهاء إجراءات الدفن الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الخارجية، مواصلة متابعة حصول المصابين والمتوفين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم، متقدمة بخالص العزاء إلى أسر المتوفين داعية الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسبغ شفاءه على المصابين.

كما وجهت الشكر إلى السلطات السعودية على الجهود المبذولة في التعامل مع هذا الحادث الأليم.