 وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران

أ ش أ
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 3:54 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 3:54 م

بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون آخر تطورات الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية عن ظريف تأكيده على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في الحل السياسي..معلنا استعداد إيران الكامل للتعاون ضمن إطار احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية.

ومن جانبه..عرض بيدرسون رؤيته حول الحل السياسي وقضايا أخرى وبحث مع ظريف مستجدات الأزمة في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي محادثات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية.


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