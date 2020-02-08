وزير الثقافة الموريتاني يلغي مشاركته بمعرض الدار البيضاء للكتاب بالمغرب

أصدرت الحكومة الموريتانية، اليوم السبت، تعليمات لوزير الثقافة محمد ولد الغابر بعدم السفر إلى المغرب للمشاركة في المعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء الذي كانت موريتانيا قد اختيرت من طرف المغرب ضيف شرف له.

وقال مصدر بوزارة الثقافة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ)، اليوم، إن وزير الثقافة الموريتاني كان مقررا أن يتوجه اليوم، إلى المغرب لكن وصلته أوامر بعدم السفر.

ولم يعرف السبب المباشر لقرار الحكومة الموريتانية بعدم السماح لوزير الثقافة بالتوجه إلى الدار البيضاء ليرأس وفد بلاده إلى المعرض.

ويوجد منذ أيام وفد موريتاني كبير في معرض الدار البيضاء حيث أقيم جناح خاص بموريتانيا .

وجاء منع وزير الثقافة من السفر بعد إقالة وكيل وزارة الثقافة الموريتاني أول أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وهو موجود في الدار البيضاء منذ أيام لحضور فعاليات معرض الكتاب الدولي بالدار البيضاء.

وتشهد العلاقات الموريتانية المغربية تحسنا منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم، وزار مسؤولون أمنيون وعسكريون كبار من موريتانيا المغرب لتطوير التعاون بعد سنوات من الفتور أبان حكم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.