ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة لاستغلال موقعه الوظيفي وتلقي رشوة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي وتلقى مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين.

وكانت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا من أحد المواطنين (مقاول - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة)، يفيد بقيام أحد الأشخاص (مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة) بطلب مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقعيه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملك المبلغ كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها على أن يتم الاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية أخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تأكد صحة البلاغ، وتم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحي.. واعترف بارتكابه للواقعة وتقاضيه للمبلغ المالي على سبيل الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال جرائم الاستغلال الوظيفي وتلقى الأموال من المواطنين على سبيل الرشوة.