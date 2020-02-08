ترامب يقيل سفيرا وضابطا شهدا ضده فى «قضية العزل»

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ــ استطلاع رأى: شعبية الرئيس الأمريكى ترتفع إلى 49% بعد تبرئته فى مجلس الشيوخ





أقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، السفير الأمريكى لدى الاتحاد الأوروبى، جوردون سوندلاند والضابط فى الجيش ألكسندر فيندمان على خلفية إدلائهما بشهادتين اعتبرتا أساسيتين فى بناء القرار الاتهامى ضد ترامب خلال إجراءات عزله فى مجلس الشيوخ.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية من بينها صحيفة «نيويورك تايمز» عن السفير سوندلاند قوله فى بيان: «لقد أُبلغت اليوم بأن الرئيس يعتزم استدعائى فى الحال من منصب سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبى»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقدم السفير الأمريكى لدى بروكسل مليون دولار مساهمة فى حفل تنصيب ترامب الذى عيّنه بعد ذلك سفيرا لدى الاتحاد الأوروبى.

ومع ذلك، أشار سوندلاند فى 20 نوفمبر العام الماضى، إلى تورط مباشر لترامب فى مخطط لإجبار أوكرانيا على فتح تحقيق بشأن نائب الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن، منافسه المحتمل فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال سوندلاند فى شهادة مدوية نقلت وقائعها مباشرة على الهواء إنه نفذ أوامر ترامب لعقد صفقة مع أوكرانيا كى تفتح تحقيقا بشأن بايدن مقابل عقد قمة بين الرئيس الأمريكى ونظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى البيت الأبيض.

وجاء بيان السفير سوندلاند بعد وقت قصير من إعلان ديفيد بريسمان، محامى اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان بمجلس الأمن القومى أن موكله طرد من عمله فى البيت الأبيض.

وكان ألكسندر فيندمان، الذى شغل منصب مدير الشئون الأوروبية فى مجلس الأمن القومى، حاضرا خلال المكالمة الهاتفية التى جرت فى 25 يوليو العام الماضى، وطلب خلالها ترامب من نظيره الأوكرانى فتح تحقيق فى أوكرانيا بحق جو بايدن.

ويعتبر الديمقراطيون أن هذه المكالمة كانت جزءا من مؤامرة لإجبار حليف أجنبى على المساعدة فى التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة فى نوفمبر المقبل.

وقال فيندمان المولود فى أوكرانيا والذى استدعاه الكونجرس للإدلاء بشهادته حول هذه القضية إن سلوك ترامب كان «غير لائق». وأضاف: «من غير اللائق لرئيس الولايات المتحدة أن يطالب حكومة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أمريكى وخصم سياسى».

وساعدت تلك الشهادة فى بناء القضية لمحاكمة ترامب فى مجلس الشيوخ من أجل عزله وأصبح بذلك ثالث رئيس فى تاريخ البلاد يخضع لهذا الإجراء.

وكان مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون قد برأ ترامب، الأربعاء الماضى، من تهمتى إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن يفجينى، الشقيق التوءم لألكسندر، وهو أيضا ضابط برتبة لفتاننت كولونيل، طرد فى نفس الوقت من عمله كمحام فى مجلس الأمن القومى.

إلى ذلك، كشفت نتائج استطلاع رأى جديد نشرت أمس، ارتفاع شعبية ترامب بمقدار 2%، وذلك فى أول استطلاع منذ تبرئته فى المحاكمة الرامية لعزله فى مجلس الشيوخ.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأى أجراه موقع «ذا هيل» الأمريكى بالتعاون مع مؤسسة «هاريس إكس» للاستطلاعات ارتفاع شعبية ترامب من 47% إلى 49%، وفقا للموقع الإلكترونى مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

وشمل الاستطلاع عينة قوامها ألف أمريكى فى الفترة ما بين 6 و7 من الشهر الجارى، وبلغ هامش الخطأ زائد أو ناقص 3.1%.