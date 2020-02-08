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إسقاط اتهامات ضد مسؤولين سابقين بجهاز الضرائب بجنوب أفريقيا

جوهانسبرج - د ب أ
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 2:55 م | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 2:55 م

أعلنت وسائل إعلام إخبارية، أن رئيسة مكتب المدعي العام في جنوب إفريقيا شاميلا باتوهي سحبت اتهامات ضد 3 من كبار المسؤولين السابقين بجهاز الضرائب المتهمين بالتجسس على هيئة الادعاء الوطنية.

وأفاد موقع "آي أو إل" الإخباري، نقلا عن باتوهي، بأن الاتهامات ضد إيفان بيلاي ويوهان فان لوجرنبرج وأندريس يانس فان رينسبورج أُسقطت بعدما وجدت لجنة مراجعة كانت تحقق فيما يطلق عليها الوحدة المارقة داخل جهاز العائدات الجنوب افريقي أنه "لا يوجد احتمال معقول لمحاكمة ناجحة".

ولطالما نفى الثلاثة المزاعم الموجهة ضدهم، وقالوا إن الاتهامات مستندة إلى تقرير ليس ذي مصداقية اعدته شركة التدقيق المالي "كيه إم بي جي إل إل بي" وجرى سحبه فيما بعد.

ووجد تقرير مؤقت جرى تسليمه للرئيس سيريل رامافوسا في أكتوبر 2018 من جانب لجنة تقصي تحقيق في إدارة وحدة الضرائب أن تشكيل الوحدة لم يكن قانونيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.


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