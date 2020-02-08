بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: جولة جديدة من المباحثات في 18 فبراير

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم السبت، انتهاء الجولة الأولى من محادثات اللجنة الليبية العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف، وذلك حسبما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وقالت البعثة إن «هناك توافقًا في اجتماع جنيف على أهمية استمرار الهدنة في ليبيا وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها»، مشيرة إلى أن «الطرفين الليبيين متوافقان بشأن ضرورة الحفاظ على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها وحماية حدودها».

وأضافت أن «الطرفين الليبيين توافقا على ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وإخراجهم من أراضي البلاد»، لافتة إلى وجود اتفاق على ضرورة استمرار التفاوض وصولًا لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

واقترحت بعثة الأمم المتحدة عقد جولة جديدة من المحادثات الليبية في 18 فبراير في جنيف، مؤكدة دعم الطرفين الليبيين العملية الجارية حاليًا لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين.