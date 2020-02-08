محافظ بني سويف: إزالة 242 حالة تعدٍ على أراضي الدولة منذ بداية الموجة 15

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، متابعته لسير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت 2 فبراير الحالي، وتستمر على مدار شهر كامل.

ويأتي ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة جميع صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة، وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

وصرح المحافظ ، أنه تم اليوم السبت، إزالة 23 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة إجمالية 8345 مترًا بقرية الحمام مركز ناصر، وذلك بواقع 16حالة على مساحة 7750 مترًا على أراضى أملاك الدولة، و7 حالات على مساحة 595 مترًا على أرض ولاية الري، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى الآن " إلى 242 حالة.

وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة كافة.

وأكد أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

من جانبه أوضح أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع جميع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ15 التي انطلقت"الأحد من الأسبوع الماضي"بإزالة 48 حالة بكوم أبو خلاد ناصر، فيما تم إزالة 16 حالة بالحيبة الفشن، بينما تم إزالة 48 حالة بقرية مازورة بسمسطا، في حين تمت إزالة 6 حالات بغياضة ببا، فيما تم إزالة 99 حالة تعد الخميس الماضى بالواسطى، بالإضافة إلى 23 حالة تمت إزالتها، اليوم السبت، بقرية الحمام مركز ناصر، مشيرًا إلى استمرار أعمال الإزالات بحسب الجدول الزمني المحدد في هذا الشأن.