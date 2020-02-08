 ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 بنهاية يوم الجمعة - بوابة الشروق
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ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 بنهاية يوم الجمعة

د ب أ
نشر فى : السبت 8 فبراير 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : السبت 8 فبراير 2020 - 1:33 ص

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة الموافق السابع من فبراير.


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