ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 بنهاية يوم الجمعة

ترامب: التجمعات السياسية الحزبية الحاشدة ستستمر إذا تم إعادة انتخابي

مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية