ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 717 بنهاية يوم الجمعة

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أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 717 حالة وفاة مع نهاية يوم الجمعة الموافق السابع من فبراير.