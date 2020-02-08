"معنديش لبس حلو أخرج بيه"، كثيرًا ما يسمع الرجل هذه العبارة من الزوجة أو الابنة أو الشقيقة، ويسأل نفسه "لماذا يرددن ذلك رغم أن الخزانة مليئة بالملابس والأحذية والحقائب؟"، فما هو السر وراء تلك العبارة؟

وفقًا لمدونة "inside out style"، فإن المرأة حينما تحزن لأنها لا تجد شيئًا مناسبًا ترتديه عند مغادرة المنزل، فإنها تمتلك أسبابًا قوية من وجهة نظرها، مثل وجود بعض الملابس التي لم تعد تناسب وزنها الحالي ومازالت محتفظة بها، فيظهر أن الخزانة مليئة بالملابس، وأيضًا انتهاء موضة أزياء معينة، أو عدم تماشي ألوان معينة مع المناسبة التي قررت الذهاب إليها، أو أن الملابس التي تحبها ليست نظيفة، أو أن بعض الملابس تجعل جسمها سمينا؛ لذلك تضطر بعض النساء إلى تجربة ملابس كثيرة قبل اختيار المناسب لها؛ ما يستغرق وقتًا، ويفسر "لماذا تحتاج النساء إلى ساعة تقريبًا لتجهيز نفسها قبل مغادرة المنزل؟".

لم تكن هذه هي الأسباب الوحيدة، فهناك عدم تماشي الملابس التي تم اختيارها مع الحذاء أو العكس، وملاحظة أنه يجب إنقاص الوزن بعد ارتداء ملابس معينة؛ فتضطر إلى البحث عن بديل وما الذي يتماشى مع حقيبة اليد أو الحزام، وما هو الأفضل هل البنطال الجينز أم الأنواع الأخرى؟ وهل يجب اختيار ملابس تحتوي على أماكن لحفظ الهاتف أم أخذ حقيبة كبيرة؟ إضافة إلى أنها تبتعد عن بعض الملابس لأنها ظهرت بها سابقًا في المناسبة ذاتها، أو هذه النوعية من الملابس غير مناسبة للسير واستقلال المواصلات، وبعد مرور الوقت أمام خزانة الملابس تضطر المرأة لقول إنها لا تمتلك ملابس جيدة وتقرر البكاء أو عدم مغادرة المنزل.

وحسبما ذكر موقع "npr"، فإن الرجل عليه مساعدة المرأة خلال اختيارها الملابس منعًا لإهدار الوقت أو بكاءها أو تغريمه أموال أخرى لشراء ملابس جديدة، وكل ما يجب فعله هو إقناعها بضرورة التخلص من الملابس القديمة أو التي لم تعد تناسب وزنها، وتنظيم ما تبقى داخل الخزانة من حيث اللون؛ حتى يسهل اختيار الألوان المتطابقة قبل مغادرة المنزل.

كما يجب أن يرافق الرجل المرأة خلال شرائها الملابس؛ حتى يختار لها أنواع مناسبة لوزنها لأن النساء أحيانًا تشتري المقاس الأقل اعتبارًا بأن هذا سيشجعها على فقدان الوزن سريعًا، ولكن في النهاية تصبح قطعة غير مستخدمة في الخزانة، بجانب تدوين الألوان وقطع الملابس التي ارتدها المرأة سابقًا وكان مظهرها جيدًا فيها في ورقة، وتعليقها لها بجانب الخزانة؛ حتى تكون على علم بالأنواع التي ستختارها تحديدًا بدلًا من البحث عن قطعة ملابس في الخزانة كلها.