مقتل جندي عراقي واثنين من داعش في هجوم شرقي تكريت

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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية، اليوم السبت، بمقتل جندي وإصابة آخر ومقتل اثنين من عناصر داعش إثر هجوم شنه عناصر تنظيم داعش شرقي مدينة تكريت/170 كم شمال بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن" مجموعة مسلحة من عناصر داعش هاجمت ظهر اليوم نقطة تابعة لأحد أفواج الجيش العراقي في منطقة مطيبيجه/50 كم شرقي تكريت/وجرى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اخر ومقتل اثنين من المهاجمين".

وأضاف أن "القوة المدافعة ردت المهاجمين إلى منطقة انطلاقهم فيما جرى تعزيز النقطة بقوات اضافية تحسباً لأي هجوم جديد".

وما زالت منطقة مطيبيجه التي تقع على الحدود الإدارية بين محافظتي كركوك وصلاح الدين تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش.