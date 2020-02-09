ارتفاع جماعي للعملات الرقمية المشفرة أمام الدولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر1% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 9863 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم الأحد، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة ارتفع أيضا بنسبة 8ر5% إلى 78 دولار.

وزاد سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 3ر0% إلى 28 سنت.

كما ارتفع سعر عملة إثريوم المشفرة بنسبة 8ر2 % إلى 226 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 5ر2% حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 9659 دولار و9899 دولار.

ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 50% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.