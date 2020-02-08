جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي أمام الزمالك

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أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني للاسماعيلي، قائمة لاعبيه لمواجهة الزمالك والمقرر لها غدًا الأحد، على ستاد الاسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الـ17 بالدوري الممتاز.

شهدت القائمة عودة محمد صادق وعماد حمدي بعد غيابهما عن مباراة اسوان الماضية كما ظهر في القائمة المهاجم الاوغندي باتريك كادو والمنضم حديثا لصفوف الدراويش.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد مجدي- محمد فوزي.

في الدفاع: باهر المحمدي، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدي الجمل، أسامة الجمل، محمود البدري، كماتشو.

في الوسط: عماد حمدي، أحمد مدبولي، محمود عبد العاطي "دونجا"، محمد بيومي، محمد مخلوف، همام طارق عبد الرحمن مجدي، بيكيتي سيلفا، محمد صادق.

في الهجوم: فخر الدين بن يوسف، محمد الشامي، بينسون شيلونجو، باتريك كادو.

الجدير بالذكر ان الإسماعيلي يحتل المركز التاسعبرصيد 21 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الممتاز.