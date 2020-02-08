النجم الساحلي يتعادل مع هلال الشابة وحمام الأنف يهزم البنزرتي في الدوري التونسي

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سقط النجم الساحلي في فخ التعادل السلبي أمام هلال الشابة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري التونسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز نادي حمام الأنف على النادي البنزرتي 2 / 1 .

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس مقابل 15 نقطة لهلال الشابة في المركز الثامن.

وعانى النجم الساحلي من النقص العددي في صفوفه إثر طرد مكرم البديري في الدقيقة 35 .

وحصل النجم الساحلي على ضربة جزاء في الدقيقة 79 بداعي تعرض البديل دادي الحسين مواقي لعرقلة من قبل غيث المعروفي، لكن مرتضى بن وناس أهدر فرصة التسجيل من ضربة الجزاء، وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

وقبل دقائق من بداية المباراة، كان النجم الساحلي قد أعلن إقالة المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو من منصب المدير الفني للفريق.

ونشر النادي صورة لجاريدو عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) معلقا عليه :"لن يقود الفريق في مباراة اليوم"، وأضاف النادي :"تم فك الارتباط بالتراضي مع المدرب خوان كارلوس جاريدو".

وحقق نادي حمام الأنف انتصارا صعبا أمام البنزرتي وتغلب عليه 2 / 1 ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد البنزرتي عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وافتتح مارسيلين كوكبو التسجيل لنادي حمام الأنف في الدقيقة 17 ثم أدرك أدم الرجايبي التعادل للبنزرتي في الدقيقة 66 قبل أن يخطف عنتر جمعوني هدف الفوز لنادي حمام الأنف في الدقيقة 80 .

وأنهى البنزرتي المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد محمد الحبيب يكن من صفوف الفريق في الدقيقة 77 .