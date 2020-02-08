رئيس مجلس الأمة الكويتي: ما يسمى خطة السلام الأمريكية ولدت «ميتة»

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قال رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم الیوم السبت إن خطة السلام الأمریكیة أو ما یسمى بـ "صفقة القرن" فیما یتعلق بالقضیة الفلسطینیة "ولدت میتة" بسبب الرفض الواسع لھا فلسطینیا وعربیا ودولیا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

جاء ذلك في كلمة ألقاھا الغانم أمام المؤتمر الـ 30 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضیة الفلسطینیة وما یسمى بخطة السلام الأمریكیة المنعقد في العاصمة الأردنیة عمان بمشاركة رؤساء وممثلي 20 برلمانا ومجلسا عربیا.

وأكد الغانم أن من یرید أن یسوق لتسویة سلمیة علیه أن یعمل "حثیثا" من أجل خلق شروط متكافئة وعادلة للتفاوض سعیا لسلام حقیقي ینتھي بدولة فلسطینیة كاملة الحقوق وعاصمتھا القدس.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي إن ما یسمى خطة السلام الأمریكیة "مرفوضة" من صاحب القضیة نفسھا وھم الفلسطینیون كما أنھا "مرفوضة" من العرب قیادات وحكومات ونخبا وشعوبا،إضافة إلى أنھا "مرفوضة" إسلامیا.

وأضاف الغانم في ھذا السیاق أن الأوروبیین غیر متحمسین لھا ویدركون عدم واقعیتھا وقبولھا وتطبیقھا، لافتا إلى أن ھناك أصواتا أمریكیة وإسرائیلیة كثیرة جدا أبدت رفضھا لھذه الخطة وصیغتھا.

وأكد الغانم حرص العرب المبدئي على كل جھد یبذل من أجل التوصل إلى سلام حقیقي وعادل یعید حقوق الفلسطینیین.

وشدد رئيس مجلس الأمة الكويتي على أن السلام المطلوب ھو سلام یحسم بإنصاف قضایا السیادة والحدود والأمن واللاجئین والمیاه وقبل كل شيء سلام یصون عروبة القدس بأقصاھا المبارك ومقدساتھا المسیحیة.

واختتم كلمته قائلا إن "فلسطین ستعود والقدس سیعود عاجلا أم آجلا فذلك وعد غیر مكذوب" معربا عن امتنانه للأردن ورئیس محلس النواب الاردني عاطف الطراونة على دعوته لھذا المؤتمر الطارئ.

ووصل الغانم والوفد البرلماني المرافق له إلى الأردن مساء أمس الجمعة للمشاركة في المؤتمر الطارئ للاتحاد البرلماني العربي بشأن القضیة الفلسطینیة او ما یسمى بخطة السلام الامریكیة.

وكان رئیس مجلس النواب الأردني رئیس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة قد دعا الأحد الماضي إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربیة لمناقشة ما یسمى بخطة السلام الأمریكیة في الشرق الأوسط التي أعلن عنھا الرئیس الأمریكي دونالد ترامب في الـ 28 من يناير الماضي.