شيماء القاسم تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «فلانتينو»

تشارك الفنانة الشابة شيماء القاسم في السباق الدرامي الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "فلانتينو" بطولة الزعيم عادل إمام.

وقالت القاسم في تصريحات صحفية إن المخرج رامي إمام هو من قام بترشيحها للمشاركة في فلانتينو، ويعتبر هذا هو التعاون الثاني لها معه، بعد مسلسل عوالم خفية، معبرة عن سعادتها بالعمل مع الزعيم التى تجمعها معه كل المشاهد الخاصة بها.

وعن تفاصيل دورها في فلانتينو، أوضحت شيماء أنها تجسد شخصية منار وهي سيدة متزوجة من دكتور شريف، وأنجبت منه طفلًا، وهو متزوج من أخرى ولديها مشكلات في الإنجاب، وبعد ذلك يتوفى وتطالب بحقها في الميراث وهنا تواجهها مشكلة وهي أن أهله لايعرفون بخبر زواجه وإنجابه.

مسلسل " فلانتينو " من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد.