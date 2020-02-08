الري: تنفيذ مشروعات بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالي 2020-2021

• تشمل أعمالا للحماية من السيول وحصاد المياه وتغطية شبكات الصرف وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية

تخطط وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات للحماية من مخاطر السيول وحصاد المياه وحماية الشواطئ، وكذلك رفع كفاءة المجاري المائية، بقيمة 15 مليار جنيه، خلال العام المالي المقبل 2020-2021.

كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري، عقد اجتماعا، مساء الخميس، مع رؤساء وقيادات المصالح والهيئات بالوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه -ذراع «الري» البحثية- لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، إضافة للمشروعات الجاري تنفيذها.

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة، وأفادت بأن المستهدف تنفيذه خلال العام المالي 2020-2021، إقامة 187 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار (سدود - حواجز - بحيرات صناعية).

وتابعت: وإنشاء وإحلال وتجديد 500 منشأة صناعية (قناطر - أفمام - حجوزات - سحارات - كباري - محطات)، وتأهيل وتبطين وتطوير 1000 كيلومتر من المجاري المائية، وتطوير 170 مأخذا ومسقى، وإنشاء وإحلال ورفع كفاءة 48 محطة رفع.

وأضافت أن المخطط كذلك إنشاء وإحلال شبكات الصرف المغطي لمساحة 60 ألف فدان، وحماية شواطئ بطول 15 كيلومترا، وإنشاء وإحلال وتجديد 50 بئرا، بالإضافة إلى تجهيز وتشغيل 120 بئرا؛ للعمل بخلايا الطاقة الشمسية والكهربائية، مشيرة إلى أن تكلفة تلك المشروعات تقدر بحوالي 15 مليار جنيه.

وأكد بيان صادر عن وزارة الري صباح اليوم السبت، أن تلك الأعمال سواء الجارية التنفيذ أو المستهدفة تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، وكذلك تيسير الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية، والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل، والحفاظ على تلك الموارد وتحسين نوعيتها.