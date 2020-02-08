79 طالبا يشاركون بمعسكر الاتحادات الطلابية والتعليم المدني بالفيوم

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نظمت محافظة الفيوم معسكر الاتحادات الطلابية والتعليم المدني "البرنامج القومي للاتحادات الطلابية والتعليم المدني على مستوى الجمهورية"، بمركز التعليم المدني بشكشوك بالفيوم، في الفترة من الأربعاء 5 فبراير وحتى السبت 8 فبراير، بحضور الأستاذ محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، والأستاذ أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، والأستاذ عماد كمال موجه عام الاتحادات الطلابية بالمديرية، وفريق العمل بمديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضية بالفيوم.

شارك في المعسكر 79 طالبا وطالبة بالمكتب التنفيذي للاتحادات الطلابية للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى 6 محافظات (الفيوم والقليوبية والوادي الجديد والجيزة وبني سويف والقاهرة).

تم تدريب الطلاب خلال أيام المعسكر حول مهارات القرن 21 وتفعيل دور الاتحادات الطلابية وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن، وكذلك التنمية البشرية للطلاب في عدد من المحاضرات خلال المعسكر.

وأشاد وكيل تعليم الفيوم بالمعسكر والجهد المتميز المبذول في العمل، وتقدم بالشكر لفريق العمل من التربية والتعليم والشباب والرياضة، وتم تكريم المكتب التنفيذي بالمحافظات المشاركة.