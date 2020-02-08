مقتل جندي تركي وإصابة 4 إثر انقلاب مركبتهم في شمال شرق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي وإصابة 4 آخرين، نتيجة حادث وقع في المنطقة التي تشهد عملية "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، عن الوزارة قولها في بيان نشرته اليوم، إن 5 جنود أصيبوا بجروح إثر انقلاب مركبتهم في المنطقة.

وأشار البيان إلى مقتل أحد الجنود المصابين، رغم كافة المحاولات الطبية لانقاذه.

يذكر أنه في 9 أكتوبر 2019 أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري (المعارض)، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من عناصر حزب العمال الكردستاني وتنظيم "داعش" الإرهابي، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق، يقضي بانسحاب المسلحين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.