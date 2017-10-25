محافظ المركزي الإيطالي يحذر من تراجع خطير للاقتصاد

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حذر محافظ البنك المركزي الإيطالي إجنازيو فيسكو، اليوم السبت، من أن اقتصاد البلاد الراكد قد يسوء أكثر من المتوقع في المستقبل القريب.

ويعان ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من ركود في إجمالي الناتج المحلي، وقلة الإنتاجية وارتفاع الدين العام.

وتوقع بنك إيطاليا الشهر الماضي نمو إجمالي الناتج المحلي بواقع 5ر0% في 2020، وبواقع 9ر0% في 2021 و1ر1 بالمئة في 2022، ولكن فيسكو قال إن هذا قد يكون تفاؤلا كبيرا الآن.

وأضاف فيكسو في مدينة بريشيا في شمال البلاد في مؤتمر "أسيوم فوركس" لمشغلي الأوراق المالية: "هناك مخاطر كبيرة بالانخفاض تؤثر سلبا على التوقعات".

واستشهد فيسكو بالتوترات الجيوسياسية والغموض ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا كمعوقات محتملة للاقتصاد الإيطالي.

وجاء تحذير المحافظ بعد أسبوع من نشر إيطاليا أرقاما بالسلب لإجمالي الناتج المحلي في الربع الأخير من 2019، حيث تقلص بواقع 3ر0% أساس ربع سنوي.