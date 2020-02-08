تقارير: الصين تحرق 100 جثة يوميا «في السر» بعد تفشي فيروس كورونا

ذكرت تقارير أن محارق الجثث في مدينة ووهان الصينية، تعمل بنظام "ينذر بالخطر"؛ حيث وصل عدد الجثث المحروقة التي كان أصحابها مصابون بالكورونا إلى 100 جثة في اليوم؛ بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وبحسب ما ورد، فإن عمال يعملون دون راحة؛ لأنهم يحرقون باستمرار جثث الضحايا التي يتم إرسالها إليهم.

ومنذ 28 يناير الماضي، تزعم الادعاءات التي تنتشر أنها تحرق 100 جثة في اليوم.

ووفقا لموقع "ميديكال ديلي"، قال "يون"، أحد عمال محارق الجثث: "نحتاج إلى 100 كيس للجثث على الأقل كل يوم"، وتابع: "لا يمكننا التوقف؛ لأننا لا نستطيع ترك الجثث في الخارج لفترة طويلة".

وعلاوة على ذلك، أكد يون أن عمال المحرقة يرتدون الأقنعة والبزات الواقية أثناء القيام بتلك العملية؛ من أجل التعامل مع الجثث والتأكد أنهم جميعًا قد استنفدوا.

وفي الأسبوع الماضي فقط، اتُهم مسئولون في مدينة ووهان الصينية بحرق جثث المتوفين سراً، وقد أكد "يون" أن هذا صحيح بالفعل؛ لأن الصين تتبنى "تدابير وحشية" للمساعدة في علاج تفشي المرض الحالي.

وأضاف يون: "يعمل 90% من موظفينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لا نستطيع العودة إلى بيوتنا. جميع غرف حرق الجثث في ووهان تعمل 24 ساعة، نحن بحاجة فعلاً إلى المزيد من القوى العاملة".

وللحد من تفشي الفيروس، قامت ووهان بتحويل حوالي 11 قاعة رياضية ومركزا إلى مستشفيات مؤقتة، وحسب آخر إحصاء، قتل الفيروس قرابة الـ500 شخص، وأصاب ما يزيد عن 24 ألفا، وانتشر في أكثر من 20 دولة في مختلف انحاء العالم.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام الغربية تختلف حول العدد، حيث يعتقد البعض أن "عدد القتلى الحقيقي قد تم إخفاءه".