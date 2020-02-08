قاض برازيلي يرفض اتهامات موجهة ضد صحفي أمريكي



رفض قاض برازيلي اتهامات ضد الصحفي الأمريكي جلين جرينوالد فيما يتعلق بدوره في إنتاج سلسلة من الأزمات المتورط فيها وزير العدل للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو.



ووجه مدعون برازيليون الشهر الماضي اتهامات لجرينوالد وستة آخرين بارتكاب جرائم الكترونية، واتهموه بالانتماء إلى منظمة إجرامية قامت باختراق هواتف محمولة لمسؤولين بالدولة.



كان الموقع الاستقصائي "ذا انترسيبت" الذي يعتبر جرينوالد مؤسس مشارك فيه، قد نشر العام الماضي رسائل لهواتف محمولة متبادلة على حسب المزاعم بين القاضي آنذاك سيرخيو مورو والنائب العام ديلتان دالاجنول تشير إلى تعاونهما لإيداع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السجن.



وذكر الموقع الإخباري "جي 1" ووسائل إعلام أخرى اليوم الجمعة أن القاضي ريكاردو ليتي برر القرار بعدم السماح بالمضي في القضية استنادا لقرار سابق من قاضي المحكمة العليا يمنع الشرطة الاتحادية من التحقيق في دور جرينوالد في هذا الأمر.



وأفرج عن لولا في نوفمبر الماضي، وينفي مورو ارتكاب أي مخالفات.